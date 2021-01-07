الشبورة مستمرة حتى الأحد.. 7 نصائح لتفادي أزمتها في الصباح

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تعاني البلاد خلال الفترة الحالية من سيطرة الشبورة المائية على الطرق بطريقة تصل إلى الضباب في بعض المناطق، مما يحد من رؤية السائقين على تلك الطرق، حسب ما أعلن مسئولي الأرصاد الجوية.



وحسب مسئولي الأرصاد الجوية، فالشبورة المائية الكثيفة ستستمر حتى الأحد المقبل، وتبدأ من الـ12 منتصف الليل وحتى الـ8 صباحا، ثم تتضح الرؤية بعد ذلك في الـ9 صباحا، وهي موجودة في شمال البلاد والمدن الجديدة والطرق الرئيسية.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها من أجل التعامل مع الشبورة المائية :



- في الصباح الباكر ولتجنب وقوع أية حوادث بسبب الشبورة المائية المتوقعة على عدد من الطرق يجب القيادة بهدوء على الطرق وترك مسافة أمان بين السيارة والأخرى.



- يجب الاطمئنان على مساحات السيارات قبل القيادة على الطرق، وذلك لاستخدامها ومسح مياة الشبورة المتوقع التصاقها بالزجاج خلال قيادة السيارة.



- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن، وكذلك عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.



- القيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء فترة تكون الشبورة لأن معها تنخفض معها الرؤية الأفقية بشكل كبير، ويجب اتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بشأن السرعة.



- ضرورة تشغيل كشافات الإضاءة الخاصة بالشبورة المائية، والاطمئنان على سلامتها للقيادة على الطرق السريعة، وعبور المشاة من الأماكن المخصصة لذلك خاصة على الطرق السريعة.



- يفضل ترك في حالة الشبورة الكثيفة الوقوف بجانب الطرق لتجنب الخطر، مع وضع المثلث العاكس على بعد 5 أمتار من السيارة لإنذار القادم.



- يجب الإلتزام أثناء الشبورة بالعلامات الدالة على الطريق مثل الخط الأبيض وعدم الخروج عنه، كما يجب الالتزام بالسرعة المحددة وعدم السير بسرعة كبيرة لتجنب الحوادث.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الجمعة، نهارا دافئ على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



حالة الطقس ليلا بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

