البورصة الأمريكية تتجاهل الشغب فى الكونجرس وترتفع خلال التعاملات

الخميس 07/يناير/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
تجاهلت البورصة الأمريكية حالة الشغب التى حدثت أمس فى الكونجرس الأمريكية وارتفعت خلال تعاملات اليوم الخميس.

وارتفع سهم "جيه بي مورجان" بنحو 3.2 بالمائة، ليقود مكاسب المؤشر الصناعي "داو جونز" والذي أغلق بالأمس عند أعلى مستوى على الإطلاق.

وصادق الكونجرس الأمريكي على فوز جو بايدن بالانتخابات باعتماد أصوات المجمع الانتخابي التي منحته 306 أصوات، مقال 232 صوتاً للرئيس دونالد ترامب.

فيما تعهد ترامب أن يكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير، بعد يوم صادم في التاريخ الأمريكي شهد اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونجرس.

كما فاز الديمقراطييان "رافائيل وارنوك" و"جون أوسوف" في انتخابات الإعادة لولاية "جورجيا"، مما يعزز آمال التحفيز المالي.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، كما ارتفع عجز الميزان التجاري بنحو 8 بالمائة في نوفمبر.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5 بالمائة إلى 30975 نقطة.

كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.7 بالمائة ليسجل مستوى 3776 نقطة، فيما صعد "ناسداك" بنحو 1.1 بالمائة عند مستوى 12881.3 نقطة.

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