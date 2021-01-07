إخلاء سبيل طبيبة بكفالة في تهمة ضبط عقاقير مخدرة داخل عيادتها بشبرا

الخميس 07/يناير/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، إخلاء سبيل طبيبة نساء وتوليد بكفالة 5 آلاف جنيه، لضبط عقاقير مخدرة بعيادتها بدون فواتير.

كان قد تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد باشتراك ضباط مباحث القسم مع مديرية الصحة، بعد استأذن النيابة العامة في ضبط دكتورة نساء وتوليد داخل عيادتها الكائنة بدائرة القسم، وضبط كميات مختلفة من المواد المخدرة منها أقراص يرولين وهالو ثان وزجاجات كحولية محظور تداولها بالعيادات سوى بفواتير تثبت ذلك.

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