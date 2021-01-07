نائب محافظ القاهرة يتابع تطوير الصرف الصحي بالمطرية

الخميس 07/يناير/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
تابع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، للمنطقة الشرقية، أعمال تطوير مشروع الصرف الصحي، والمنطقة المحيطة بسوق الخميس القديمة، في نطاق حي المطرية.


رافق نائب المحافظ في متابعته، اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية، وعدد من التنفيذيين بالحي، ومسئولي الصرف الصحي بالقاهرة.



وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه شدد خلال جولته، على منع إقامة السوق القديمة، والتي تقام أسبوعيا فى منطقة السوق القديم، مما يعرقل حركة المرور، ويزيد من الإشغالات في محيط مستشفى المطرية.

يذكر أن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، يتابع كذلك، التطوير الجاري تنفيذه في منطقة شجرة مريم، أحد أهم المناطق والمزارات التاريخية، في حي المطرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

أخبار تهمك

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

منذ 39 دقيقة

كابيلو يفتح النار على رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تأكد غياب نجم الزمالك عن مباراة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا في الدوري

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 22 ساعة

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن مدة انتقال العدوى بين شخصين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ ساعة الا ربع

كومان يتحدى الريال وأتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

سموحة يطلب ثنائي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ أقل من ساعتين

جماهير ليفربول تواصل الإنقلاب على صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ يوم

ليس ساسي.. الزمالك يحسم موقفه من تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 16 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:18 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

05:38 م

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا في الدوري

05:31 م

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

05:30 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى