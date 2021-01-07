تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

الخميس 07/يناير/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
علاء خليف
اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16 (مرحلة المجموعات) ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 – 2021، بعد انتهاء منافسات دور الـ32 بالبطولة القارية أمس الأربعاء.

وتأهل ممثلي مصر بالبطولة الأهلي والزمالك إلى دور المجموعات، حيث صعد المارد الأحمر على حساب سونيديب بطل النيجر بالفوز عليه 5-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل الزمالك بعد انسحاب جازيل التشادي.

وسيتواجد الأهلي في التصنيف الأول للأندية المتأهلة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وسيتواجد على رأس احدى المجموعات بالبطولة، بينما سيتواجد الزمالك في التصنيف الثاني بالبطولة.

الأندية المتأهلة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا:-
الوداد، الترجي، الأهلي، مازيمبي، الزمالك، صن داونز، حوريا كوناكري، فيتا كلوب، الهلال السوداني، بترو أتليتكو، سيمبا التنزاني، مولودية الجزائر، المريخ، كايزر تشيفز، تونجيث السنغالي، بلوزداد.

التصنيف المتوقع للأندية المتأهلة لمجموعات إفريقيا:
التصنيف الأول: الوداد، الترجي، الأهلي، مازيمبي.
التصنيف الثاني: الزمالك، صن داونز، حوريا كوناكري، فيتا كلوب.
التصنيف الثالث: الهلال، بترو أتليتكو، سيمبا التنزاني، مولودية الجزائر.
التصنيف الرابع: المريخ، كايزر تشيفز، تونجيث السنغالي، بلوزداد.

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