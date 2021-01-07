منافسة خماسية على جائزة الأفضل في الريال

الخميس 07/يناير/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني أسماء المرشحين للحصول على جائزة لاعب الشهر في الفريق عن ديسمبر 2020.


ونشر الحساب الرسمي للفريق عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة أن المرشحين للجائزة هم "لوكا مودريتش، وكريم بنزيما، وتوني كروس، ولوكاس فاسكيز، وكاسيميرو".


يُذكر أن الريال يستعد لمواجهة أوساسونا يوم السبت القادم على ملعب إستاد آل سادار لحساب مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الاسباني.

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