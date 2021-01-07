مصرع عامل سقط عليه سور مصنع بالعاشر من رمضان

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توفي عامل إثر سقوط جدار مصنع عليه بمدينة العاشر من رمضان.



تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بوفاة "أشرف. ع. أ " عامل بمصنع أجهزة كهربائية بمدينة العاشر من رمضان إثر انهيار جدار بالمصنع عليه.



جرى نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان والتحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.