مصرع عامل سقط عليه سور مصنع بالعاشر من رمضان

الخميس 07/يناير/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
سمر السيد
توفي عامل إثر سقوط جدار مصنع عليه بمدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بوفاة "أشرف. ع. أ " عامل بمصنع أجهزة كهربائية بمدينة العاشر من رمضان إثر انهيار جدار بالمصنع عليه.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان والتحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

أخبار تهمك

جماهير ليفربول تواصل الإنقلاب على صلاح

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا في الدوري

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ يوم

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ أقل من ساعة

سموحة يطلب ثنائي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن مدة انتقال العدوى بين شخصين

منذ حوالي 5 ساعات

كابيلو يفتح النار على رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

منذ 40 دقيقة

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تأكد غياب نجم الزمالك عن مباراة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 40 دقيقة

كومان يتحدى الريال وأتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

ليس ساسي.. الزمالك يحسم موقفه من تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 17 دقيقة

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:18 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

05:38 م

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا في الدوري

05:31 م

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

05:30 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى