انهيار بئر على شخصين أثناء حفرهم في فرشوط بقنا



حيث تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا بسقوط مواطنين، وانهيار بئر عليهم، بحاجر الدهسة في فرشوط، شمال محافظة قنا.



وتم انتقال قوات الانفاذ والحماية المدنية، تحت اشراف العقيد هاني الاتربي، وبرئاسة النقيب علاء ديب والنقيب جمال الشافعي، لمعاينة مكان الحادث وانتشال المواطنين.

تحاول الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، وقوات الحماية المدنية من انتشال مواطنين، بعد سقوطهم وانهيار بئر عليهم، بحاجر الدهسة في فرشوط، شمال محافظة قنا.