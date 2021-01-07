نائب رئيس المحطات النووية السابق: مشروع الضبعة أمن تكنولوجي وطني (فيديو)

الخميس 07/يناير/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، إن مشروع الضبعة النووي يعد أضخم مشروع في تاريخ مصر، مشددًا على أن ضخامة المشروع وتعقيداته تطلب متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمراحل تنفيذه المختلفة وكافة تفاصيل المشروع، مؤكدًا أن الرئيس بنفسه يتدخل لحل أي مشكلة.

وأضاف "عبد النبي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحلام مواطن" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن هذا المشروع يتم تحت رعاية الرئيس السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السيسي حريص على أن يتم تنفيذ جميع مراحل المشروع طبقًا للجدول الزمني الموضوع.

وتابع نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن مشروع الضبعة النووية بمثابة أمن تكنولوجي وطني، بتأمين المصانع المصرية بتكنولوجيا نووية، بما يساهم في قدرة السلع المصرية على منافسة السلع العالمية بما يساهم في توفير عملة صعبة لمصر.

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