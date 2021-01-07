رجل يلقن والدته "علقة ساخنه" ويطردها والأمن يتدخل .. والنيابة تخلي سبيل الأم بكفر الشيخ (القصة الكاملة

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تجرد إبن من كافة مشاعر الإنسانية والرحمة، وقام بسحل والدته البالغة من العمر 70 عاما وأحدث بها إصابات بالغة بل وقام أيضا بطردها من المنزل إلي الشارع، وعلي الفور قامت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ بإلقاء القبض علي الإبن بعد تحرير الأم محضر ضده، وفي السطور التالية يرصد "الفجر " القصة الكاملة لما حدث:



تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، من القبض علي " محمد.ف " 44 عام، المقيم بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، لقيامه بضرب والدته ضربا مبرحا وقام بطردها من المنزل وذلك طمعا منه في معاشها الشهري التي تنفق منه علي نفسها، وأيضا لرغبته في بيع المنزل.



وأكدت دولت عماد، 70 عاما والدة المتهم المعتدي عليها، في محضر الشرطة أن نجلها دائم التعدي عليها طمعا في المعاش والمنزل، موضحة أن الجيران هم من كانوا دائما ينقذونها من تحت يده قبل أن يفتك بها وعادة ما يسبب لها جروح وكدمات في جسدها.



وعلي الفور أمرت النيابة العامة بكفر الشيخ، بحجز المتهم والتحقيق معه فيما اتهمته به والدته، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.



فيما أخلت نيابة كفر الشيخ سبيل السيدة "دولت عماد" 70 عاما، الأم التي قام نجلها "م.ف" 44 عاما بضربها وطردها من المنزل طمعا في معاشها، وذلك عقب تأكد النيابة من كيدية المحضر الذي حرره نجلها يتهمها فيه بضربه بعد أن حررت محضر تتهمه فيه بضربها والإعتداء عليها، والذي علي إثره قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض عليه.