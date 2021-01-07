"نجوم أف إم" تطلق الحلقة الأولى من "قعدة مزيكا" مع يسرا الهواري أمير عيد





من جانبها أكدت هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعى، إن برنامج "قعدة مزيكا" من البرامج الموسيقية الهامة في الخريطة البرامجية للإذاعة، وإن نجاحه علي مدار السنوت الماضية كان الدافع وراء عودته من جديد، خاصة وإن مستمعي الإذاعة تعلقوا بالبرنامج والموسيقي المختلفة التي يتم تقديمها فيه.





وتابعت هالة حجازى، إن البرنامج يهدف للتركيز على الفرق الموسيقية المهتمة بمزيكا الـ"الآندر جراوند"، والمطربين أصحاب المدارس الموسيقية المختلفة، ويتم ذلك بالتعاون مع تطبيق "ديزر" المتخصص في الموسيقي والأكثر إنتشارًا.





يذكر إن برنامج "قعدة مزيكا" يذاع الخميس من كل أسبوع، الساعة العاشرة مساء، ويعاد السبت الساعة الرابعة عصرًا، عبر إذاعة "نجوم أف إم"، وقناة "نجوم TV".







يبدأ برنامج "قعدة مزيكا" أولي حلقاته، للمذيعة يسرا الهواري، اليوم الخميس، عبر إذاعة "نجوم أف.إم" وقناة "نجوم TV"، في الساعة العاشرة مساء، حيث يحل ضيف الحلقة نجم فريق كاريوكي أمير عيد.ويتحدث أمير عيد عن إنطلاق فريقه الغنائى كاريوكي منذ تأسيسه ونوعية الأغنيات التي يقدموها دائمًا، وهل يهتم بالإنتقادات التى توجه لهم بعض الأوقات، فضلًا عن تقديمه عدة أغنياته الشهيرة خلال الحلقة بناءً علي رغبات المستمعين.