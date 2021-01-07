مخرج فيلم "صندوق الدنيا" يستغيث من عملية سرقة الأفلام

الخميس 07/يناير/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

اعرب المخرج عماد البهات، عن غضبة الشديد بسرقة فيلمه الجديد "صندوق الدنيا" وعرضه على قنوات غير رسمية بصوت وجودة رديئة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



حيث كتب عماد البهات، قائلًا:" امبارح قضيت ليلة حزينة وسيئة للغاية والسبب فيلم "صندوق الدنيا" الأقرب لقلبي من كل أفلامي، البداية أني لقيت وقت أعيد برمجة ريسيفر النايل سات وأعمله أب-ديت لأن أغلب القنوات أختفت وغيرت ترميزها.. لقيت قنوات كتير جديدة نزلت ومنهم مجموعة قنوات لــ "أيجي بست" بتعرض كل الأفلام الحديثة جدًا (المسروقة بالطبع) بكواليتي رديئة وصوت أردء".



وتابع "البهات" حديثه قائلاَ:" قعدت قدامها وأنا متوقع هاتعرض فيلمي صندوق الدنيا بما أنها بتعرض أحدث الأفلام.. صدق توقعي وأتعرض وأتصدمت.. الفيلم معروض مشوه تمامًا، مش بس ككواليتي صورة وصوت في منتهى الرداءة وده متوقع، لكن بما أنها قناة بتبث من تحت بير السلم فأجهزة العرض والقائمين عليها لا يفقهون أبجديات العرض حتى لو مسروق وكانت النتيجة أن الفيلم صورته طلعت مضغوطة وممطوطة، لأن شباك جهاز البث لم يتم توفيقه مع شباك الفيلم أو فورمات تصوير الفيلم الخاصة بنسبة الطول إلى العرض في الكادرات".



وأشار مخرج فيلم "صندوق الدنيا" الى:" ده غير أن فيه فصول كاملة بالفيلم تم تسريع الصوت بها أقرب إلى X2 وبالتالي صوت الممثلين بقى غير طبيعي وأقرب للسرسعة، بالإضافة إن الفيلم محذوف منه خمس دقايق بلا سبب، ملعون أبو القرصنة اللي كانت السبب بتشويه جهد جيش من الفنانين الأبطال عافروا بظروف كتير صعبة علشان يطلعوا فيلم جيد بظروف إنتاجية قاسية جدًا وتكون نهايته تشويه بالشكل المزري ده".



يذكر ان فيلم "صندوق الدنيا" تأليف وإخراج عماد البهات، بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، أحمد كمال، باسم سمرة، عمرو القاضي، جيهان خليل، علاء مرسي، صلاح عبدالله، ورابي سعد.



وتدور أحداث فيلم "صندوق الدنيا" فى إطار اجتماعى حول مجموعة من الشخصيات تتعرض الى موقف صعبة فى حياتها ونرى كيف يتعاملون مع هذه المواقف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيلم صندوق النيا صندوق الدنيا

أخبار تهمك

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 22 ساعة

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يتحدى الريال وأتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ يوم

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ ساعة الا ربع

ليس ساسي.. الزمالك يحسم موقفه من تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 14 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة عن مدة انتقال العدوى بين شخصين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا في الدوري

منذ ساعة الا ربع

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

منذ 37 دقيقة

سموحة يطلب ثنائي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

جماهير ليفربول تواصل الإنقلاب على صلاح

منذ أقل من ساعتين

كابيلو يفتح النار على رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تأكد غياب نجم الزمالك عن مباراة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

عمرو القاضي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تجربته الإنتاجية الأولى في "صندوق الدنيا" (صور)

صناع فيلم "صندوق الدنيا" يطرحون البوستر الرسمي الأول

صناع فيلم "صندوق الدنيا" يعلنون الانتهاء من مراحله الأخيرة

هيفاء تستعين بـ"أشباح أوروبا" لمواجهة رانيا يوسف وإنجى المقدم

رابي عمرو سعد يتألق في العرض الخاص لفيلم "صندوق الدنيا"

بفستان أحمر.. جيهان خليل تتألق في العرض الخاص لفيلم "صندوق الدنيا"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:18 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

05:38 م

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا في الدوري

05:31 م

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

05:30 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى