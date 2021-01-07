بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 9 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر التي ستواجه مضيفه سيراميكا كليوباترا مساء غد الجمعة على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.





واستبعد موسيماني كلا من :-





كريم نيدفيد وناصر ماهر وجونيور أجاي بسبب الإصابة، ومحمد هاني ومروان محسن للإصابة بفيروس كورونا، وعمرو السولية ورامي ربيعة لعدم الجاهزية بعد تعافيهما من الإصابة بكورونا، وأحمد ياسر ريان ومحمود وحيد لوجهة نظر فنية.



