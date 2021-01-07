بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

الخميس 07/يناير/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
علي نبوي
استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 9 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر التي ستواجه مضيفه  سيراميكا كليوباترا مساء غد الجمعة على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد موسيماني كلا من :- 

كريم نيدفيد وناصر ماهر وجونيور أجاي بسبب الإصابة، ومحمد هاني ومروان محسن للإصابة بفيروس كورونا، وعمرو السولية ورامي ربيعة لعدم الجاهزية بعد تعافيهما من الإصابة بكورونا، وأحمد ياسر ريان ومحمود وحيد لوجهة نظر فنية.

أخبار تهمك

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

منذ 38 دقيقة

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تأكد غياب نجم الزمالك عن مباراة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 38 دقيقة

ليس ساسي.. الزمالك يحسم موقفه من تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 15 دقيقة

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ ساعة الا ربع

طبيب يكشف مفاجأة عن مدة انتقال العدوى بين شخصين

منذ حوالي 5 ساعات

سموحة يطلب ثنائي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

كابيلو يفتح النار على رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يتحدى الريال وأتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ يوم

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا في الدوري

منذ ساعة الا ربع

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

منذ حوالي 5 ساعات

جماهير ليفربول تواصل الإنقلاب على صلاح

منذ أقل من ساعتين

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:18 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

05:38 م

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا في الدوري

05:31 م

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

05:30 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى