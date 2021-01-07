الأحد المقبل .. بدء تسليم أجهزة قياس الاكسجين " pulse oximeter" لحالات العزل المنزلي المصابين بفيروس كورونا بقنا

الخميس 07/يناير/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد


أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، ان الأحد المقبل سيتم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة "



وأوضح الداودي ان المبادرة تهدف الى متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيا لمرضى كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي سواء الذين تم تشخيصهم بمستشفيات المحافظة أو الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص بهم حيث تقدم المبادرة خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريا طوال فترة العزل المنزلي حتى تمام شفاء المريض وفى حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال المرضى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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