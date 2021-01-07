ضبط 108 مخالفة في حملة مكبرة لشرطة المرافق بالأقصر

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شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، حملة مكبرة بقيادة المقدم خالد الغول بمناطق العوامية والمحطة وحى الفيروز وسوق الصنايع وشرق السكة، وذلك فى اطار تكثيف جهود شرطة المرافق بمحافظة الأقصر لتحقيق الانضباط بالشوارع.



وأسفرت الحملة عن تحرير 108محضر تضمنت 28 محضر أشغالات، 9محاضر نظافة عامة، 3 محاضر لعدد 3مقاهى ضبط بها60 نرجيلة( شيشة )، 13محضر مضبوطات متنوعة، 53محضر إزالات إدارية،2 محضر منشآت بدون ترخيص.



جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.