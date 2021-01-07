محافظ قنا: نحتل المركز الرابع على مستوى الجمهورية في تحرير محاضر ذبح اللحوم خارج المجازر

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قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن المحافظة حققت المركز الرابع على مستوى الجمهورية في عدد المحاضر المُحررة لمخالفات ذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية بعدد 78 محضر خلال شهر ديسمبر الماضى، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.



وذكر الدكتور ابراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى ان المديرية نجحت منذ يوليو الماضى فى تحرير 357 محضر ذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية مؤكدا على استمرار الحملات الدورية لمراقبة محلات الجزارة وتحرير محاضر للمخالفين وذلك بهدف توفير لحوم صحية وآمنة للمواطنين.

