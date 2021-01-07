فليك يوجه رسالة خاصة إلى لاعبي بايرن ميونيخ قبل مواجهة مونشنجلادباخ

الخميس 07/يناير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
طالب هانز فليك مدرب بايرن ميونخ، لاعبيه بالتحلي بالتركيز من بداية مباراة بروسيا مونشنغلادباخ غداً الجمعة، لتجنب التأخر في النتيجة للمباراة التاسعة على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.


ويتصدر بايرن، صاحب ثلاثية الألقاب الموسم الماضي، بفارق نقطتين عن رازن بال شبورت لايبزيغ صاحب المركز الثاني، ولم يخسر أي مرة خلال المباريات الثماني حيث تعافى في كل مرة من التأخر بهدف واحد على الأقل، لكن فليك غير سعيد أن الفريق كان مضطرا للكفاح في كل مرة.

وقال فليك في مؤتمر صحافي اليوم الخميس "يجب أن نلعب بنهج مختلف وبحيوية وشراسة.. نحتاج إلى هذا النهج المختلف من البداية وليس من الدقيقة 48 أو 49".

وفي الجولة الماضية، سجل بايرن خمسة أهداف في الشوط الثاني أمام ماينتس بعد التأخر 2-0 قبل الاستراحة.

وقال فليك "نحتاج إلى أن نكون حاضرين بشكل أقوى في المواجهات الفردية ونركض المسافة الإضافية المطلوبة ويجب ألا نسمح للمنافس بالركض ثم نأمل أن يتدخل مانويل (نوير حارس المرمى) لإنقاذنا".

وأضاف "لا يتعلق الأمر بأننا لا نقوم بتجهيز لاعبينا بشكل مناسب، لذا لا يجب أن نحتاج إلى شوط كامل للدخول في أجواء المباراة. لا يمكن أن يحدث ذلك خاصة أمام فريق مثل مونشنغلادباخ".

وبلغ مونشنغلادباخ صاحب المركز السابع إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، كما هو حال بايرن، ويملك أفضل سجل من بين أندية الدوري أمام النادي "البافاري" منذ 2014 حيث فاز خمس مرات وتعادل مرتين في آخر 12 مواجهة بينهما.

وقال فليك الذي استبعد، كما هو متوقع، إجراء صفقات ضخمة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية "لدينا مجال للتطور. يدرك الفريق ذلك وكل لاعب يدرك ذلك".

وأضاف "نحتاج إلى التصرف بشكل أفضل. وسيكون من المناسب بالنسبة لنا الخروج بشباك نظيفة هذه المرة".

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