محافظ بني سويف يعزي أسرة الشهيد "عمر أحمد مرزوق" (صور)

الخميس 07/يناير/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يرافقه اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة والمحاسب محمد بكري رئيس المدينة، واجب العزاء في وفاة الشهيد مجند "عمر أحمد مرزوق" والذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني بشمال سيناء ـ بحسب بيان للمركز الإعلامي بالمحافظة.

وقّدم محافظ بني سويف ومرافقوه واجب العزاء لوالد الشهيد بمنزله بقرية الميمون مركز الواسطى، حيث أعرب المحافظ عن بالغ مواساته لأسرة الشهيد البطل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته، والذي جاد بأغلى ما يملك في سبيل واجبه الوطني ضد كل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار الوطن.

وأكد المحافظ، على أن مصر لن تنسى لأبنائها الشهداء تضحياتهم التي ستظل نبراسا لكل أبناء الوطن نحو التفاني والإخلاص والتضحية في سبيل تراب وطننا الغالي مصر صفا واحد وقويا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية.

وأشار البيان، إلى أن جثمان الشهيد قد وصل "ظهر اليوم" حيث تم تشييع الجنازة من أمام مسجد الجمعية الزراعية بقرية الميمون، وسط حالة من مشاعر الحزن والألم التي سادت مشيعي الجنازة من الميمون والقرى المجاورة لها التي ودعت الشهيد قبل أن يوارى الثرى بمقابر الاسرة.
محافظ بني سويف يعزي أسرة الشهيد "عمر أحمد مرزوق" (صور)
محافظ بني سويف يعزي أسرة الشهيد "عمر أحمد مرزوق" (صور)
محافظ بني سويف يعزي أسرة الشهيد "عمر أحمد مرزوق" (صور)
محافظ بني سويف يعزي أسرة الشهيد "عمر أحمد مرزوق" (صور)
محافظ بني سويف يعزي أسرة الشهيد "عمر أحمد مرزوق" (صور)
محافظ بني سويف يعزي أسرة الشهيد "عمر أحمد مرزوق" (صور)

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