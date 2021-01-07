خالد الجندي: جميع البشر لن ينادون بأمهاتهم يوم القيامة إلا إنسان واحد (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البشر لن ينادون باسم أمهاتهم يوم القيامة إلا إنسان واحد وهو سيدنا عيسى عليه السلام.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الله سبحانه وتعالى نسب السيد المسيح لاسم امه في قوله: "إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ".



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ساخرًا: "بلاش ادعي لخالد ابن تيتي، اسم الأم خاص بسيدنا عيسى فقط"، لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يقول: " إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ"، والله سبحانه وتعالى يقول: " ادْعُوهُم لآبائهِمْ هُوَ أقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ".

