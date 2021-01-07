طفرة اقتصادية في ليبيا تلفت أنظار العالم.. وتقارير: هناك ارتياح كبير

الخميس 07/يناير/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
وكالات

أفردت تقارير ليبية نتائج المفاوضات الليبية الروسية وتأثيرها علي الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا.

 

وطبقا لوكالات الانباء العالمية ووسائل اعلام ليبية منها وكالة الانباء الليبية والفجر والعهد الجديد الإشارة الي مقابلة نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي أحمد معيتيق مع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"والتي أفاد بأن الحكومة في طرابلس تتطلع إلى توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع الحكومة الروسية.

 

ويأتي تصريح معيتيق، بعد أن أشاد بدور روسيا المهم والبناء عندما دعمت المفاوضات التي دارت بينه وبين المشير خليفة حفتر، والتي انتهت بتوقيع اتفاقية نفطية، سمحت بدورها باستئناف انتاج وتصدير النفط الليبي، وبالتالي تحقيق قفزة اقتصادية أنعشت البلاد ودعمت سعر صرف الدينار الليبي.

 

الجدير بالذكر أن من نتائج الاتفاقية النفطية وعلاوة على فتح الآبار النفطية وبدء تصدير النفط، سمحت الاتفاقية أيضاً بتشكيل لجنة للإشراف على التوزيع العادل للثروات على جميع المناطق في ليبيا، ومهّدت الطريق أمام حكومتي الشرق والغرب الليبي للتفاوض وقاربت بين الأطراف المتحاربة، واستطاع بعدها الليبييون قطف ثمار نتائج هذا الاتفاق، من استقرار لسعر الصرف، وتحسن في مستوى المعيشة والخدمات.

 

أحمد معيتيق في أواخر السنة الماضية استقبل وفداً مصرياً في طرابلس، وخلال اجتماعه بالوفد تمكن من توقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين مصر وطرابلس، منها إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس، واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

 

وصرح أحمد معيتيق لوكالة "سبوتنيك" الروسية أيضاً عن نيته في الترشح في الانتخابات المقبلة إذا أراد الليبييون رؤيته في منصب في السلطة التنفيذية الجديدة، وبأنه سيكون سعيداً بذلك.

 

وبحسب آراء العديد من الخبراء والمحللين السياسيين، فإن أحمد معيتيق يعتبر من السياسيين الجديرين ومن الذين يسيرون على الطريق الصحيح، وبمساعدته وبوجوده في منصب في السلطة الجديدة، فسيكون له دور كبير في إنعاش الاقتصاد والنهوض به، وحل الخلافات بين الفرقاء.

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