بمناسبة استضافة البطولة.. تزيين مدخل الإسكندرية بتمثال لاعب كرة اليد

الخميس 07/يناير/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
زين مدخل محافظة الإسكندرية بتمثال لاعب كرة اليد، وذلك في إطار الاحتفال باستضافة مصر بطول كأس العالم لكرة اليد والتي تقام في الفترة من 13 يناير إلى 31 يناير الجاري.

وتفقد الدكتور أحمد جمال نائب محافظ، أعمال تركيب "تمثال لاعب كرة اليد" مواكبة لحدث استضافة كأس العالم لكرة اليد، وذلك بميدان داون تاون بمدخل الإسكندرية والذي يربط مدخل الإسكندرية الصحراوي بالطريق الزراعي والطريق الدائري ومحور التعمير والطريق الدولي.

وأوضح نائب المحافظ أن تركيب التمثال جاء في ضوء توجيهات محافظ الإسكندرية الذي وجه بتغيير العمل الفني بالميدان لمواكبة الأحداث الهامة التي تمر بها المحافظة. 

وأضاف أنه تم تفقد جميع الاستعدادات بطريق الاستاد وجميع الطرق المؤدية إليه، فضلا عن وضع 230 علم لمصر والإسكندرية بطريق الاستاد على أعمدة الإنارة، والتشديد علي المتابعة المستمرة لجميع التجهيزات.
وذلك بحضور اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، والأستاذ محمود بريك رئيس حى العامرية ثان، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والعميد محمد عابدين رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة.
بمناسبة استضافة البطولة.. تزيين مدخل الإسكندرية بتمثال لاعب كرة اليد
بمناسبة استضافة البطولة.. تزيين مدخل الإسكندرية بتمثال لاعب كرة اليد
بمناسبة استضافة البطولة.. تزيين مدخل الإسكندرية بتمثال لاعب كرة اليد
بمناسبة استضافة البطولة.. تزيين مدخل الإسكندرية بتمثال لاعب كرة اليد
بمناسبة استضافة البطولة.. تزيين مدخل الإسكندرية بتمثال لاعب كرة اليد
بمناسبة استضافة البطولة.. تزيين مدخل الإسكندرية بتمثال لاعب كرة اليد

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