محافظ الإسكندرية: رفعنا درجات الاستعدادات القصوى لاستضافة كأس العالم لكرة اليد

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صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بأن المحافظة تقوم بالتجهيزات النهائية لاستضافة كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات وأجهزة المحافظة لاستقبال هذا العرس الرياضي والذي من المقرر انطلاقه خلال أيام.



وأوضح الشريف أنه في ظل الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا، كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية الاستعدادات لاستضافة البطولة والتي بدأت منذ العام الماضي، لإظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام أهلها وزوارها من دول العالم.



وأكد أن استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد لا تعد عُرسا رياضيا كبيرا فقط بل تمثل إضافة كبيرة للمجتمع المصرى فى كافة المجالات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والثقافية. موجها كل الشكر لجميع القائمين على استعدادات البطولة.



وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تقام في الفترة من 13 يناير إلى 31 يناير، وتقام جميع المباريات في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك بعد أن تم تحديد عدد من الاستادات المخصصة لذلك.

