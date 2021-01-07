استمرار احتجاجات الطلاب الاتراك ضد قرار أردوغان





تواصلت، الاحتجاجات الطلابية التركية ضد مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان لفرض وصايته على الجامعات.









ونظم طلاب جامعة الشرق الأوسط التقنية التركية بالعاصمة أنقرة، وقفة أمام مقر جامعتهم؛ دعمًا لطلاب جامعة "بوغاز إيتشي/البسفور" المحتجين على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان، البروفيسور الموالي له، مليح بولول، رئيسا لجامعتهم.









وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية،، نشر طلاب جامعة الشرق الأوسط، بيانا على حسابات مختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي أعربوا خلاله عن تضامنهم مع جامعة "بوغاز إيتشي".













ودعا الطلاب لوقفة احتجاجية تضامنية مع طلاب "بوغاز إيتشي"،وقالوا في كلمات مختلفة خلال الوقفة: "جئنا للإعلان عن رفضنا الوصاة في كل مكان بدءا من جامعة البسفور وصولا إلى جامعة الشرق الأوسط التقنية”.













و شهدت مدينة إسطنبول التركية، مظاهرات احتجاجية شارك فيها طلاب وبعض الرموز السياسية، كما احتج أمس الثلاثاء عدد من الأكاديميين للتعبير عن رفضهم تعيين بولو، الذي قالوا إنه عين بأسلوب "فرض الوصاية" على المكان من جانب أردوغان.