لعنة الشائعات.. مشاهير طاردتهم أكاذيب الإصابة بـ"كورونا"

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على مدار الأيام الأخيرة، طاردت عدد من الشائعات المشاهير بعد تداول أنباء على السوشيال ميديا بشأن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مما دفعهم للخروج ونفي الأمر.



فيروز

في الساعات الأخيرة، أصدرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بيان عن حقيقة إصابة النجمة الكبيرة فيروز بفيروس كورونا، وخضوعها للعزل الصحي تحت إشراف ابنتها ريما.



وأضافت الوكالة، أن "هذا الخبر عار من الصحة تماما ولا علاقة للوكالة الوطنية به، وهي لم تقارب الموضوع لا من قريب ولا من بعيد لذلك اقتضى التوضيح".



سما المصري

وبعد شائعات طويلة حول إصابة سما المصري بكورونا، أكد المستشار أشرف ناجى، محامى الراقصة الاستعراضية أنها نقلت لمستشفى السجن نظرا لإصابتها بنزلة برد شديدة، وأثبتت الفحوصات الطبية سلبية إصابتها بفيروس كورونا، وأنها مصابة بنزلة برد شفيت منها.



صفوت الشريف

وفي وقت سابق، أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، عدم إصابته بفيروس كورونا، موضحًأ أن ما تردد من أنباء متداولة عن إصابته بالفيروس عار تماما عن الصحة.



أحمد موسى

وقبل أسابيع، نفى الإعلامي أحمد موسى شائعة إصابته بفيروس كورونا، كما نشر الحساب الرسمى للإعلامى أحمد موسى، على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تدوينه كذب فيها الشائعات أيضًا.



محمد عوض تاج الدين

وفي ٢٦ ديسمبر الماضي، نفى مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه بصحة جيدة.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

