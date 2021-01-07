ضبط 475 مواطن مخالف للإجراءات الاحترازية بالقليوبية

الخميس 07/يناير/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلنت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، ضبط 475 مواطن مخالف ارتداء الكمامة، وجرى توقيع الغرامة الفورية عليهم، وذلك في خامس أيام تطبيق الغرامة.

وتابعت أجهزة محافظة القليوبية، بالتعاون مع مديرية الأمن والإدارة العامة لمرور القليوبية حملاتها، اليوم الخميس، التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وتابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، حيث بدأ الأحد الماضي تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقامت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بحملات مكبرة.

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