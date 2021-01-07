بيدري: لم أسجل هدفا برأسي من قبل

الخميس 07/يناير/2021 - 05:00 م
بيدري
بيدري
وكالات
لم يسجل بيدري لاعب برشلونة هدفا بالرأس من قبل، وذلك قبل مباراة فريقه المؤجلة من الجولة الثانية أمام مضيفه أتلتيك بيلباو (3-2)، أمس الأربعاء والتي شهدت تسجيل هدفا رائعا.

وتألق بيدري خلال مباراة برشلونة ومضيفه أتلتيك بيلباو، حيث أحرز هدف التعادل لفريقه بتسديدة رأسية، ومن ثم صنع هدف التقدم الثاني بتمريرة مذهلة لزميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على ملعب "سان ماميس" بمدينة بيلباو.

وقال لاعب خط الوسط الواعد (18 عاما) في تصريحات بعد المباراة: "لم أسجل في حياتي هدفا بالرأس".

وحول الهدف الثاني الذي صنعه بتمريرة بالكعب لزميله ميسي، أوضح بيدري: "ميسي تحدث معي لحظة لعب الكرة بالكعب، إذا لم يلفت انتباهي لوجوده، لما كنت رأيته. ولكنه أتى من الخلف، ولحسن الحظ أن الحارس كان خارج المرمى".

كما أبدى اللاعب الشاب "سعادته الكبيرة بانتصار الفريق، وعلى المستوى الشخصي بهدفه وبصناعة الهدف الثاني"، إلا أنه شدد على "ضرورة الاستمرار بنفس الأداء لأن المشوار لا يزال طويلا".

وأشار نجم برشلونة الصاعد إلى أن"مباراة اليوم كانت مهمة بالنسبة لنا، وكنا نعرف طريقة لعب الخصم، وهي البحث عن سرعة إينياكي ويليامز، ورغم أن الهدف الأول كان ضربة قوية لنا، إلا أننا استطعنا إيقافه، وعدنا في النتيجة وبالنقاط الثلاث المهمة جدا".

وشارك بيدري في 22 مباراة مع برشلونة في كافة البطولات، منذ بداية موسم (2020-2021)،  بواقع 17 مباراة في بطولة الدوري الإسباني، و5 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وسجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

يذكر أن بيدرو غونزاليس "بيدري" انضم إلى صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من نادي لاس بالماس، في صفقة بلغت قيمتها خمسة ملايين يورو فقط، وبعقد يمتد لخمس سنوات قادمة.

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