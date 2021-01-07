إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

الخميس 07/يناير/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث سير اثر تصادم دراجة نارية بتوك توك بقرية طنسا بني مالو التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وكان اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من ادارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير إثر تصادم دراجة نارية بتوك توك بقرية طنسا بني مالو التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة ونتج عنه إصابة 4 اشخاص بإصابات مختلفة.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي وهم: محمد سيد محمد، 18 سنة، مقيم مركز ببا، مصاب جرح قطعي بالوجه 5 سم واشتباه كسر بالقدم اليمنى، وابراهيم حسن عبد الجواد، 25 سنة، مصاب جروح وكدمات متفرقة، واحمد عادل صالح، 20 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وعلي سيد أحمد، 22 سنة، مجند قوات مسلحة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى استقبالهم بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعي ببني سويف، عقب نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف، وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهم، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وتحرير محضر بالحادث.

وفي سياق آخر اصيب مجند بإصابات خطيرة بعدما سقط من قطار قادم من القاهرة الى اسوان أمام محطة اطواب التابعة لمركز الواسطى، ونقتله سيارة الاسعاف الى المستشفى لتلقى العلاج.

وكان اللواء محمد مراد مدير الامن تلقى اخطارا من العميد اسامة جمعة مدير المباحث الجنائية بسقوط مجند من قطار الصعيد امام محطة اطواب بمركز الواسطى وتبين ان المجند يدعى وليد حمدي شوقي، ٢٣ سنة، مقيم محافظة أسيوط مجند، مصاب بجرح قطعي بالرأس ١٠ سم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقله الى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

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