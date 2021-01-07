ليس ساسي.. الزمالك يحسم موقفه من تجديد عقد نجم الفريق

الخميس 07/يناير/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي


توصلت لجنة الكرة بنادي الزمالك، لاتفاق حول تجديد نجم الفريق الأول، والذي ينتهي تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم المقبل.

ووفقاً لمصدر مطلع، فإن الزمالك اتفق مع عبد الله جمعة، الظهير الأيسر، على تجديد عقد اللاعب، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، طلب حسم هذا الأمر، للحفاظ على تركيز اللاعب، لحاجة الفريق إلى خدماته، خاصة أنه من العناصر الأساسية بالفريق، ولابد من استمراره.

وتوصل مسؤولو النادي، مؤخرا لاتفاق مبدئي مع اللاعب بشأن تمديد عقده وتعديله ماديا، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم المقبل، إلا أن إصابة اللاعب بفيروس كورونا، أجلت حسمه خلال الأيام الماضية، مثلما حدث مع لاعبين أخرين، حيث أن اللاعب قد رحب بالتمديد ولكنه اشترط تقديره ماديا.

ونجحت لجنة الكرة بنادي الزمالك الأيام الأخيرة على تجديد عقود ثلاثي الفريق محمود عبد الرحيم جنش، ويوسف أوباما، ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

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