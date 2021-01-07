عالم أزهري: اتباع إجراءات الوقاية من كورونا لها أجر وثواب (فيديو)

الخميس 07/يناير/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، إن جميع عطايا الله منح، فقد تكون منحة خالصة من الله، أو مكافأة على مباشرة سبب قد مر عليه زمن.

وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الحذر واتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا لا يمنع الإصابة بالفيروس، فالحذر لا يمنع القدر، ولكن الأخذ بالأسباب عبادة نؤجر عليها ونأخذ عليه الثواب.

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أننا نتعبد لله سبحانه وتعالى بالأخذ بالأسباب ونتيقن أن الله يحقق قدره بعد الأخذ بالأسباب.

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