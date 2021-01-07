محو أمية 17 ألف و300 مواطنًا فى بنى سويف

الخميس 07/يناير/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

قال معتز عبدالرؤوف مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار ببني سويف، اليوم الخميس، إنه تم محو أمية 17 ألف و300 مواطن بالمحافظة من خلال النصف الأول من العام الدراسي 20202021 من خلال الفصول التي تم فتحها بالشراكة مع الجهات الشريكة سواء جامعة الدفاع الشعبي "القوات المسلحة" صحة وزراعة وتربية وتعليم ومجتمع مدني وجمعيات أهلية ومؤسسات حكومية، وشباب ورياضة وتضامن اجتماعي وخدمة عامة.

وأشار "عبدالرؤوف" إلى أن الفرع يقوم بإرسال قوافل دورية وشبه يومية للقرى والنجوع ويتم عمل اختبارات للذين يجيدون الكتابة والقراءة داخل القرية ويتم تصحيح الأوراق وقوافل أخرى لتسليم الشهادات بكل قرية على مستوى 7 مراكز و39 مجلسًا قرويًا وتم وقف تلك القوافل منذ يناير الحالى بناءا على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بسبب فيروس كورونا.

وأضاف مدير فرع محو الأمية ببني سويف: "نفتح لهم فصولًا للذين لا يجيدون القراءة والكتابة من خلال مدرسي محو الأمية، أو فصول الجهات الشريكة وطلاب الجامعات، وهناك 2400 فصل محو أمية فى كافة أرجاء المحافظة".

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