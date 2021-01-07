جماهير ليفربول تواصل الإنقلاب على صلاح

الخميس 07/يناير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
واصل جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي الإنقلاب على الدولي المصري محمد صلاح وذلك بعد ادائه المتواضع خلال المباريات الماضية.


وبداية من لقاء وست بروميتش ألبيون الذي سقط فيه الريدز في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق والتعادل سلبياً مع نيوكاسل والخسارة من ساوثهامبتون لم تظهر بصمة صلاح في أي من المباريات الثلاثة.


وتسعى جماهير الريدز لإستفاقه محمد صلاح والتخلص من تفكير الرحيل عن الفريق صوب ريال مدريد او برشلونة كما سبق وأن صرح مؤخراً.

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محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي الممتاز

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