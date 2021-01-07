بيانات منطقة اليورو تشير لانخفاض الناتج المحلي في الربع الأخير من 2020

الخميس 07/يناير/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
قال البنك المركزي الأوروبي في نشرة اقتصادية دورية اليوم الخميس، إن مؤشرات اقتصادية لمنطقة اليورو تشير إلى انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من 2020.

وقال البنك “المؤشرات عالية التواتر ونتائج أحدث المسوح تتسق مع انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2020… مؤشرات المسوح تظهر تجدد الانكماش في النشاط مما يؤثر بشكل أساسي على قطاع الخدمات”.

وقال المركزي الأوروبي، إن بدء التطعيمات للوقاية من فيروس كورونا يدعم التوقعات بتعاف سريع، لكن الوصول إلى مناعة واسعة النطاق وأن يستطيع الاقتصاد العودة إلى الوضع الطبيعي “سيستغرق وقتا”.

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