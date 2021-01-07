دبي تعتزم إصدار قانون ينص على تثبيت إيجارات العقارات السكنية

الخميس 07/يناير/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر

قالت وسائل إعلام إماراتية، إن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، توقع صدور مشروع قانون الإيجارات الجديد في قريباً.

وأشار إلى أن القانون جاهز، وتم التوافق على كل البنود التي طرحتها الدائرة، ومنها تثبيت القيمة الايجارية لمدة ثلاث سنوات لكل العقود الإيجارية في دبي.

وقال سلطان بطي بن مجرن، إن القانون الجديد ينص على أنه لا يجوز للمالك زيادة البدل الإيجاري للعقارات السكنية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر.

وأضاف أن القانون جاهز، ويتم العمل على اللوائح الخاصة به، بعد الاتفاق على كل البنود المقدمة من دائرة الأراضي والأملاك، ومركز فض المنازعات الإيجارية، ومنها البنود التي تعالج الثغرات في القانون السابق، مثل جواز اللجوء إلى قاضي التنفيذ في حال عدم دفع المستأجر للإيجار.

وأشار إلى أن القانون الجديد يوازن بين حقوق كل الأطراف، المستأجر والمالك، فهناك بنود تضمن حق المستأجر، وبنود أخرى تضمن حق المالك، ومنها جواز اللجوء إلى قاضي التنفيذ في حال عدم دفع المستأجر للإيجار.

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