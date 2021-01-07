موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

يستعد فريق يوفنتوس الكروي الأول، في الوقت الحالي، لمواجهة نظيره ساسولو ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.





وكان يوفنتوس قد حقق الفوز أمام ميلان، مساء أمس الأربعاء، بثلاثية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الكالتشيو.





موعد مباراة يوفنتوس المقبلة





وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي يوفنتوس ونظيره ساسولو، يوم الأحد المقبل الموافق العاشر من شهر يناير الجاري.





وتنطلق أحداث المباراة عند الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي.





ويحتل فريق يوفنتوس المركز الرابع برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد ساسولو في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، برصيد 29 نقطة.





جدير بالذكر أن يوفنتوس لعب حتى الآن 15 مباراة فقط من أصل 16 جولة، إذ لديه مباراة مؤجلة، في المقابل خاض ساسولو مبارياته كاملة.