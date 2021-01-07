تفاصيل ضبط 79 مخالفة تموينية في مجال المخابز والأسواق في الدقهلية

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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في الاسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات موضحا ان الحملات التي قامت اليوم بالمرور على المخابز والاسواق قامت بضبط 79 مخالفة تموينية في مجال الاسواق والمخابز وقرر المحافظ احالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لاعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه، المهندس السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان الحملات التموينية علي المخابز والاسواق، وقد اوضح وكيل الوزارة ان الحملات أسفرت عن تحرير عدد 35 محضر فى مجال المخابز، و44 محضر فى مجال الأسواق وتم مصادرة 20 صفيحة جبنة زنة ال10 كجم، و20 كرتونة جبن شيدر سلع غذائية مجهولة المصدر وكذا ضبط 60 كجم لحوم ذبح خارج السلخانة.



وفي مجال السلع الغير غذائية فقد تم مصادرة 3 سخانات مياة سعة ال 50 لتر و2 مبرد مياة وخلاط عبارة عن سلع مجهولة المصدر،وكلف محافظ الدقهلية وكيل الوزارة بمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المذكورة.



وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين، والصحة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.



جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والاسعار المناسبة.