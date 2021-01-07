محمد صلاح يتراجع في قائمة أغلى لاعبي العالم
الخميس 07/يناير/2021 - 04:31 م
الفجر الرياضي
تراجع محمد صلاح في قائمة أغلى اللاعبين في العالم حاليا، وذلك وفقا لما أعلنه المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES".
ولم يدخل محمد صلاح قائمة العشر الأوائل من اللاعبين الأغلى في القيمة السوقية، فقد جاء في المركز الثاني عشر بقيمة بلغت 134 مليون يورو.
ونستعرض قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم وفقا للمركز الدولي للدراسات الرياضية:
1- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) - 165.6 مليون يورو
2- إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) - 152 مليون يورو
3- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) - 151.6 مليون يورو
4- برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد) 151.1 مليون يورو
5- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - 149.4 مليون يورو
6- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) - 148.3 مليون يورو
7- جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد) - 141.5 مليون يورو
8- ألفونسو دايفيس (بايرن ميونيخ) - 139.2 مليون يورو
9- رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) - 136.9 مليون يورو
10 - كاي هافيرتس (تشيلسي) - 136 مليون يورو.
ثم يأتي بعد ذلك اللاعبان العربيان:
12 - محمد صلاح (ليفربول) - 134 مليون يورو
16- أشرف حكيمي (إنتر ميلان) - 113.7 مليون يورو.
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