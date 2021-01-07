"الجندي" مهنئا شيخ الأزهر بذكرى مولده: رمز للسلام والمحبة (فيديو)

الخميس 07/يناير/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
رقية جمال
هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بذكرى مولده.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس،: طباهني والدي وسيدي وشيخي وتاج راسي وحبيبنا كلنا وإمامنا اللي بنحبه ونحترمه ونجله فضيلة الإمام الأكبر بعيد ميلاده أو ذكرى مولده الـ 75".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن شيخ الأزهر الشريف هو رمز للسلام والمحبة والخطاب العاقل والهدوء النفسي، وهو من علمنا أدب الخلاف والاختلاف، وهو أستاذ أساتذة العقيدة والفلسفة وكان يجمعنا جميعًا بخطابه الفياض وعلمه العظيم، معلنًا ولاءه وحبه واحترامه لشيخ الأزهر، معقبًا: "كل سنة وأنت طيب يا فضيلة الإمام".

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