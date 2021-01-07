جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس





تنطلق مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس بمباريات قوية تجمع بين الاتحاد السكندري ضد المصري وسموحة ضد الإنتاج الحربي.





بينما سيواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة ويواجه نادي الزمالك فريق طلائع الجيش يوم السبت، ويتصدر فريق الجونة جدول الترتيب ويواجه فريق غزل المحلة.





ترتيب الدوري المصري:-





الجونة 11 نقطة





الأهلي 10 نقاط





الزمالك 10 نقاط





المصري 9 نقاط





سيراميكا كليوباترا 7 نقاط





بيراميدز 7 نقاط





مصر المقاصة 7 نقاط





الاتحاد السكندري 7 نقاط





الإسماعيلي 6 نقاط





سموحة 6 نقاط





أسوان 6 نقاط





وادي دجلة 5 نقاط





البنك الأهلي 5 نقاط





غزل المحلة 5 نقاط





إنبي 4 نقاط





الإنتاج الحربي 4 نقاط





المقاولون العرب ثلاث نقاط





طلائع الجيش نقطة واحدة