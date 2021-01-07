بعد أخطاء لقاء دجلة.. موسيماني يجهز الأهلي قبل مواجهة سيراميكا

الخميس 07/يناير/2021 - 04:31 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على الجانب الفني والخططي في المران الأخير الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، في ختام تحضيرات الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء غدٍ الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي تدريبات بدنية خفيفة، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة ركز خلالها على الجانب الخططي وطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة سيراميكا.

وكان الأهلي تعثر في الجولة الماضية أمام وادي دجلة بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث وقع اللاعبون في بعض الأخطاء الفنية والتكتيكية خلال اللقاء.

من جانبه، بدأ النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وتعرض أجايي لإصابة في الوتر الوحشي، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وأدى أجايي جلسات علاج طبيعي و«جيم» ثم استكمل برنامجه بالجري حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، في مرحلة جديدة ضمن برنامجه التأهيلي.

وخاض الأهلي مرانه عصر اليوم الخميس على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء غدٍ، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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