بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة

الخميس 07/يناير/2021 - 04:11 م
بوابة الفجر
ريهام على
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي برئاسة الأستاذ مراد مسعود، بالتعاون مع مركز شرطة أبشواي بقيادة العميد محمد جلال مأمور المركز، وبحضور العقيد عادل محفوظ نائب مأمور مركز الشرطة، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة، وكذا إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات، لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة الجميع.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بضرورة تكثيف المتابعات المستمرة، والمرور الميداني على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من التزامها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


وأسفرت الحملة عن تحصيل غرامات فورية من 11 مواطن لعدم إلتزامهم بارتداء الكمامات، كما تم غلق وتشميع عدد 4 مقاه تقدم الشيشة لروادها ومصادرة محتوياتها.

وأوضح رئيس مركز ومدينة أبشواي، أنه تم غلق جميع مداخل المدينة والقري التي بها أسواق إسبوعية أمام الباعة لمنعهم من افتراش بضائعهم وعقد السوق الإسبوعي وذلك من خلال عمل ورديتين عمل ابتداء من مساء الأربعاء. 

بالإضافة إلي شن حملة مكبرة اليوم الخميس لرصد المتسربين من الباعة ورفع كافة الإشغالات ومصادرة بضائعهم وأدواتهم وموازينهم.

حيث تم رفع 40 حالة إشغال طريق وباعة جائلين ومصادرة 15 ميزان و10 مخالفات متنوعة من عربات خشبية وسيبة لحوم معدنية ومظلات.
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة
بحملة مكبرة بأبشواي.. غلق وتشميع 4 مقاه وتحصيل غرامات فورية لـ 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة

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