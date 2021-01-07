أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الثالث على التوالي

تابعت أسعار النفط في الأسواق العالمية تصاعدها لليوم الثالث على التوالي مع انخفاض مخزون النفط الأمريكي.





وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 9ر0% إلى 08ر51 دولار للبرميل.





في المقابل، أغلق مؤشر سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال في أوروبا بنسبة 8ر0% إلى 74ر54 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل.





وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت أمس تراجع مخزون النفط الخام الأمريكي بمقدار 8 ملايين برميل في الأسبوع الماضي.