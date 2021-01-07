أسعار الذهب تقفز أكثر من 4% في المعاملات الفورية

الخميس 07/يناير/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
واصلت أسعار الذهب في العام الجديد ارتفاعها، إذ تعززت جاذبية الذهب كملاذ آمن جراء تزايد الإصابات (بكوفيد-19) واحتمال فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء الجائحة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1925.90 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تقدمت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1927.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة 0.1 بالمئة إلى 27.27 دولار للأوقية‘ بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1104.13 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2454.50 دولار.

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