نجم ليفربول يشترط على الريدز قبل التجديد

الخميس 07/يناير/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
إشترط أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على إدارة الريدز قبل البقاء وتمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.


وتأزمت مفاوضات التجديد بين إدارة الريدز والهولندي فينالدوم متوسط ميدان ليفربول والذي يحق له التوقيع لأي نادي آخر إعتباراً من يناير الجاري.


ويسعى مسؤولو الريدز للإبقاء على اللاعب داخل قلعة الأنفيلد في ظل العروض المغرية التي تلقاها من برشلونة ولم يوافق اللاعب على العرض الأول المقدم من ليفربول وإشترط زيادة الراتب الاسبوعي للبقاء.

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ليفربول فينالدوم برشلونة الدوري الانجليزي الممتاز

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