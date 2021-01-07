السولية يؤدي جلسة في الجيم بعد تعافيه من كورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 04:01 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
اكتفى عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة في «الجيم» على هامش المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الخميس على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء غدٍ، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الطبي بالنادي قد أعلن تعافي السولية وتحول نتيجة المسحة التي خضع لها من إيجابية إلى سلبية، بعد تنفيذه للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.

وتواجد السولية في مقر النادي اليوم، وأدى جلسة في «الجيم» تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، فيما يخضع محمد هاني لمسحة جديدة بعد غدٍ السبت؛ للاطمئنان على حالته.

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