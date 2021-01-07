"حاسس أن خلاص بموت".. كزبرة يوجه رسالة حساسة لـ مي عزالدين





يذكر أن آخر عمل لمي عز الدين ، مسلسل "خيط حرير" ويشاركها يشارك فى بطولته كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيقولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.







مسلسل "خيط حرير" تدورأحداثه فى 35 حلقة، وهو مسلسل دراما اجتماعي .

شارك مطرب المهرجانات كزبرة، جمهوره بنشر فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .وكان كزبرة في الفيديو يعترف للفنانة مي عز الدين، بحبه لها وقال في الفيديو: "انا حاسس اني هموت قريب ومش ضامن عمري وكان لازم اقولك يا مي اني بحبك ايوا يا جماعة انا بحب مي عز الدين وبنام على مسلسلاتها وأفلامها" ، وعلق على الفيديو قائلاً :"أنا بحب مي عز الدين" ، وحاز الفيديو على الكثير من الاعجابات.