تفاصيل جلسة باتشيكو مع لاعبي الزمالك

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة في حضور عبدالحليم علي مدير الكرة.





وطلب باتشيكو من اللاعبين خلال الجلسة ضروة مواصلة العمل الجاد والحفاظ على النتائج الإيجابية واستمرار سلسلة الانتصارات لإعتلاء الصدارة.





ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.





يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.



