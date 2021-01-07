تفاصيل جلسة باتشيكو مع لاعبي الزمالك

الخميس 07/يناير/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
محمد زكي
عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة في حضور عبدالحليم علي مدير الكرة.

وطلب باتشيكو من اللاعبين خلال الجلسة ضروة مواصلة العمل الجاد والحفاظ على النتائج الإيجابية واستمرار سلسلة الانتصارات لإعتلاء الصدارة.

ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 20 ساعة

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

خاص- لجنة الكرة بالزمالك تتقدم بمذكرة ضد فرجاني ساسي.. وأشرف فاسم يتدخل

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

منذ حوالي 15 ساعة

كابيلو يفتح النار على رونالدو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تأكد غياب نجم الزمالك عن مباراة طلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

سموحة يطلب ثنائي الأهلي

منذ ساعة

موسيماني يستقر على بديل "هاني" أمام سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة و 22 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة عن مدة انتقال العدوى بين شخصين

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سيراميكا كليوباترا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

01:42 م

عاجل.. تأكد غياب نجم الزمالك عن مباراة طلائع الجيش

03:38 م

سموحة يطلب ثنائي الأهلي

03:03 م

كابيلو يفتح النار على رونالدو

02:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى