محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي في المران الأخير استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

الخميس 07/يناير/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
علي نبوي
حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الخميس على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وحرص موسيماني على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية بشكل نظري قبل تطبيقها في المران الختامي.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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