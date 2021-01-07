أسعار الغذاء العالمية تواصل الارتفاع للأسبوع للشهر السابع على التوالي

الخميس 07/يناير/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) يوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر السابع على التوالي في ديسمبر ، وسجلت جميع الفئات الرئيسية، باستثناء السكر، مكاسب الشهر الماضي.


وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 107.5 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل 105.2 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني.

 

وكان الرقم المسجل في نوفمبر تشرين الثاني قبل التعديل 105.0 نقاط.

 

وبالنسبة لعام 2020 إجمالا، سجل المؤشر القياسي 97.9 نقطة في المتوسط، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات ويعادل زيادة 3.1 بالمئة عن عام 2019. لكنه ما زال أقل من ذروته التاريخية المسجلة في 2011 بأكثر من 25 بالمئة.

 

وواصلت أسعار الزيوت النباتية تسجيل مكاسب قوية إذ قفزت 4.7 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر كانون الأول بعدما صعدت بأكثر من 14 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. وصعد المؤشر بالنسبة لعام 2020 ككل 19.1 بالمئة مقارنة بعام 2019.

 

وسجل مؤشر الحبوب زيادة أكثر تواضعا في ديسمبر كانون الأول بلغت 1.1 بالمئة مقارنة بالشهر السابق. وخلال عام 2020، ارتفع المؤشر 6.6 بالمئة في المتوسط عن مستويات 2019.

 

وخالف مؤشر السكر الارتفاع الذي سجلته المؤشرات الأخرى، إذ تراجع متوسط الأسعار 0.6 بالمئة في ديسمبر كانون الأول. لكن هذا المؤشر الفرعي سجل في عام 2020 ككل ارتفاعا بلغ 1.1 بالمئة عن مستويات 2019.

 

ولم تصدر فاو تحديثا لتوقعاتها لحصاد الحبوب في العالم في يناير كانون الثاني.

 

وكانت المنظمة قد عدلت الشهر الماضي توقعاتها لموسم الحبوب لعام 2020 بالخفض، لثالث شهر على التوالي، إذ خفضتها إلى 2.742 مليار طن من 2.75 مليار طن في السابق.

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