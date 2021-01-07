الحكومة المغربية تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية بسبب كورونا

قررت المغربية، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد إلى غاية 10 فبراير في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 439193.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أنها سجلت 33 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7388، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 24301.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.