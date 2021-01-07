"البيتكوين" تواصل الارتفاعات وتوقعات ايجابية لأدائها في 2021

الخميس 07/يناير/2021 - 03:38 م
البيتكوين
البيتكوين
وكالات

واصلت البيتكوين ارتفاعها خلال تعاملات الخميس لتتجاوز حاجز 38 ألف دولار، بعدما تخطت القيمة الإجمالية لسوق العملات الافتراضية مستوى تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

 

وارتفعت “البيتكوين” بنسبة 5.6% إلى 37.8 ألف دولار، في تمام الساعة 03:33 مساءً، وفقًا لبيانات “كوين ديسك”، بعدما قفزت في وقت سابق إلى 38028 دولارًا.

 

وتعد البيتكوين وهي العملة الافتراضية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية مرتفعة بحوالي 29% منذ بداية عام 2021، بعدما صعدت 380% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. 

 

وفي الوقت نفسه، قفزت الإيثريوم بنسبة 2.9% عند 1216 دولارًا، وارتفعت الريبل 40.1% إلى 34 سنتًا. 

 

هذا وتوقع بنك “جيه بي مورجان تشيس آند كو” احتمالية ارتفاع البيتكوين إلى 146 ألف دولار في المدى الطويل، مع منافستها للذهب كفئة من فئات الأصول. 

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